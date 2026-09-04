Şampiyonlar Ligi’ne hoş geldin cezası!

F.Bahçe'nin deplasmanda Lyon'u 2-1 yenip adını 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdığı maçta yaşanan saha olayları nedeniyle UEFA soruşturma başlattı. Bitiş düdüğüyle Guendouzi, Marsilya taraftarı olan Fransız rapçi Jul ile özdeşleşen hareketle sevinmiş, Greenwood da kendisine eşlik etmiş, bu durum sahayı karıştırmıştı. F.Bahçeli oyuncu tepkisini "Maç boyunca aileme küfür ettiler" diyerek göstermişti. Guendouzi'nin tribünlere yönelik hareketi, 'seyircileri tahrik etme' ile 'sportmenliğe aykırı davranış' başlıklı madde hükümleri kapsamında değerlendirildi. Bu da en az 1 maç ceza anlamı taşıyor. Asıl kritik nokta, maç sonrasında tünelde yaşanan arbede. Burada Lyon kaleci antrenörü Antonio Ferreira, Guendouzi'ye saldırmıştı. Bu hareket, 3 ila 5 maça kadar gidebiliyor. Aynı UEFA; Ronaldo, Diego Simeone, Bellingham gibi yıldızlara ertelemeli ceza vermişti. F.Bahçe için sonuç ne olacak merak konusu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör