Satılmayacaksa zam isteriz!

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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F.Bahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. 5 Ağustos'ta Sturm Graz ile oynanan maçta sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin menajeri Joes Blakborn sürpriz şekilde İstanbul'a geldi. Blakborn, Beşiktaş'ın kulüp binasından bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Bu olay sosyal medyaya bomba gibi düşerken menajerin, siyah-beyazlılara bir oyuncusunu önerdiği öğrenildi. Ayrıca Fenerbahçeli yöneticilerle de bir görüşme yaptığı veaktardığı bildirildi. En az 2 hafta daha sahalardan uzak kalması beklenen 25 yaşındaki savunma oyuncusunun, sarı-lacivertlilerdeki sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek.