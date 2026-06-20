Savaştan kaçmam!

F.Bahçe'ye dönen Vedat Muriqi dün 3 yıllık resmi imzayı attı. Geçtiğimiz gün İstanbul'a gelen Kosovalı forvet, sağlık kontrollerinden geçti. Resmi imza atan 32 yaşındaki oyuncu, "Bana bu formayı tekrar layık gören Sayın Başkanımıza, Oğuz Hocama, sevgili Hocamız İsmail Kartal'a teşekkür ederim.

Bu arma için hiçbir zaman mücadeleden, savaştan kaçmayacağıma emin olabilirsiniz. Bu formaya her zaman olduğu gibi tekrar layık olacağımı şimdiden söyleyebilirim. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olsun" dedi.