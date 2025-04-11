Savunma harekâtı!

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu için önceliği savunma hattına verdi. Bu mevkide kapsamlı bir yapılanmaya gidecek sarı-lacivertli yönetim stoper rotasyonunu büyük ölçüde netleştirdi. Bu sezon savunma hattındaki sakatlıklardan çok çeken Kanarya'da hedef, daha güçlü, daha derin ve daha dayanıklı bir defans oluşturmak. İşte Fenerbahçe'nin "Stoper Operasyonu" kapsamında planladığı isimler ve gelişmeler:



YUSUF'A 2 RESMİ TEKLİF GELDİ



MİLAN SKRİNİAR: Fenerbahçe ara transferde Fransız ekibi Paris Saint Germain'den kiraladığı Slovak oyuncunun bonservisini almak için çalışmalara başladı. Yeni sezon için hedeflenen stoper rotasyonunda en önemli parça 30 yaşındaki yıldız olacak. Onun liderliğinde defans hattı oluşturulacak.

DİEGO CARLOS: Skriniar gibi ara transferde alınan oyuncu yaşadığı sakatlık nedeniyle henüz kendisini gösteremedi. Takımla çalışmalara başladı. Kalan 8 maçta Jose Mourinho'nun planları arasında yer alan futbolcunun takıma alışması sağlanacak. 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Aston Villa'dan 11 milyon Euro'ya alındı ve 2028'e kadar sözlemesi var.

YUSUF AKÇİÇEK: Mourinho'nun çok beğendiği ve üzerinde durduğu 19 yaşındaki genç stoper en az bir sezon daha takımda tutulacak. Genç futbolcu için kulübe 2 resmi teklif geldi. Konuşulan rakam ise 20 milyon Euro.. Ancak Ferdi Kadıoğlu'nda olduğu gibi Yusuf'tan en az bir yıl daha kalması istenecek.



12 MİLYON EURO BEKLENİYOR



ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ: Milli futbolcunun kalması planlanıyor. Ancak Atletico Madrid'ten 8.5 milyon Euro'ya alınan 28 yaşındaki isim S.Arabistan veya Amerika'dan ekstra teklif gelirse satışına izin verilecek.

OOSTERWOLDE: İyileşmesi ve takıma dönmesi sabırsızlıkla bekleniliyor. Portekizli teknik adamın üçlü savunma kurgusunda hem sol kanat beki hem de sol stoper olarak görev yapması bekleniyor. Formanın 1 numaralı adaylarından olacak. DJİKU: Önümüzdeki sezon takımdan ayrılması bekleniyor. Jose Mourinho'nun planları arasında yer almıyor. 1 sene daha kontratı bulunan Ganalı stoper için sarı-lacivertli kulüp, 5 milyon Euro civarında bir bonservis hedefliyor. BECAO: Takımdan ayrılması beklenen bir diğer stoper Rodrigo Becao. İtalya'dan teklifler alan deneyimli oyuncunun ayrılığı kesin. 2028'de sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı futbolcu için Fenerbahçe kulübü 7 milyon Euro civarında bir bonservis bekliyor.



EMEKTAR GOLCÜYE İTALYA'DAN TALİP ÇIKTI!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edin Dzeko ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. İtalya'dan Fiorentina'nın, 39 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiği öğrenildi. Çizme ekibinin, tecrübeli oyuncunun, sarı-lacivertlilerle yaptığı sözleşme görüşmelerini yakından takip ettiği belirtildi. İki sezondur başarıyla Fenerbahçe formasını giyen Dzeko, toplam 92 maçta 44 gol, 17 asist üretti.