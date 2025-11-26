Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Savunmada kriz var
Giriş Tarihi: 26.11.2025

Savunmada kriz var

Samet YÜKSEL
UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Macaristan ekibi Ferençvaroş'u ağırlayacak F.Bahçe'de Oosterwolde, İsmail ve Fred cezalı, Szymanski ile Çağlar sakat. Özellikle stoper tercihi konusunda zorlanan Tedesco'nun önünde iki seçenek bulunuyor; çoğunlukla üçlü savunmada görev yapan Mert Müldür'ü stoper olarak oynatmak ya da altyapıdan yetişen 20 yaşındaki Yiğit Efe Demir'i sahaya sürmek. Ancak Yiğit'in, bu sezon yalnızca 2 dakika süre almış olması, onun oynama ihtimalini düşük kılıyor. Bu nedenle en olası senaryo, Skriniar-Mert ikilisiyle sahaya çıkmak. İtalyan hoca, savunmada en risksiz denklemi kurmak için çalışıyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Savunmada kriz var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz