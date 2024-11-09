Şentürk’ten olay iddialar

F.Bahçe'de geçen sezon U19 takımını çalıştıran Semih Şentürk, çarpıcı iddialar ortaya attı. Genç oyuncularla iletişiminin devam ettiğini belirten sarı-lacivertlilerin eski golcüsü, bir Youtube kanalında şunları söyledi: "Geçen seneki çocuklarla konuşuyorum. Bunları ara sıra Mourinho çağırıyor, 12-13 kişi taktik idmana. As takıma rakip oluyorlar. Mourinho, taktik idmanda normal başlayacağı 11 ile çalışmıyormuş. Hep karışık 11 yapıyormuş. Orada bir yanlış var! Bir de Mourinho'yu soruyorum, mesela 'Nasıl?' diyorum. 'Kimseyle konuşmuyor' diyorlar. Yardımcısı yaptırıyormuş taktik idmanı. Nasıl başarı gelecek?