Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Şentürk’ten olay iddialar
Giriş Tarihi: 9.11.2024

Şentürk’ten olay iddialar

Şentürk’ten olay iddialar
F.Bahçe'de geçen sezon U19 takımını çalıştıran Semih Şentürk, çarpıcı iddialar ortaya attı. Genç oyuncularla iletişiminin devam ettiğini belirten sarı-lacivertlilerin eski golcüsü, bir Youtube kanalında şunları söyledi: "Geçen seneki çocuklarla konuşuyorum. Bunları ara sıra Mourinho çağırıyor, 12-13 kişi taktik idmana. As takıma rakip oluyorlar. Mourinho, taktik idmanda normal başlayacağı 11 ile çalışmıyormuş. Hep karışık 11 yapıyormuş. Orada bir yanlış var! Bir de Mourinho'yu soruyorum, mesela 'Nasıl?' diyorum. 'Kimseyle konuşmuyor' diyorlar. Yardımcısı yaptırıyormuş taktik idmanı. Nasıl başarı gelecek?
ARKADAŞINA GÖNDER
Şentürk’ten olay iddialar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA