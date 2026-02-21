Skriniar’da hedef derbi!

Nottingham Forest maçında sakatlanan F.Bahçe savunmasının bel kemiği Milan Skriniar'da korkulan oldu. Stattan çıkarken zor yürüdüğü gözlenen ve dün MR'a giren Slovak stoperin, sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi. Sağlık heyeti, 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı bildirilen oyuncuyu nisan başındaki Beşiktaş derbisine yetiştirmeyi hedefliyor. Skriniar'ın durumu camiada moralleri bozarken Tedesco'nun, yerine Yiğit Efe Demir'i düşündüğü ve alacağı katkıya bağlı 3'lü defansa da dönebileceği kaydedildi. Sosyal medyadan açıklama yapan Skriniar, "Bana sadece birkaç hafta verin. Her şeyi tekrar devralacağım" ifadelerini kullandı.

7 MAÇ KAÇIRACAK!

Kasımpaşa-(Süper Lig)

Nottingham Forest (D)-(Avrupa Ligi)

Antalyaspor (D)- (Süper Lig)

Gaziantep FK (D) – (Türkiye Kupası)

Samsunspor- (Süper Lig)

Fatih Karagümrük (D) - (Süper Lig)

Gaziantep FK - (Süper Lig)