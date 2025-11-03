Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Skriniar’dan olay hareket
Giriş Tarihi: 3.11.2025

DEV karşılaşmanın bitiminde de gerilim devam etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, tebrik için Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu'na elini uzattı. Ersin eli geri çevirince Tedesco ısrar etti. Siyah-beyazlı file bekçisi bir şeyler söyleyince sözlü tartışma yaşandı. Beşiktaşlı isimler de İtalyan hocaya tepki gösterirken araya girenler tarafları yatıştırmaya çalıştı. Bu sırada sarı-lacivertlilerin tecrübeli stoperi Milan Skriniar da olayın yaşandığı yere giderek Beşiktaş cephesine ''Ağlama'' işareti yaptı.
