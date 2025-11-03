Skriniar’dan olay hareket

DEV karşılaşmanın bitiminde de gerilim devam etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, tebrik için Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu'na elini uzattı. Ersin eli geri çevirince
Tedesco ısrar etti. Siyah-beyazlı file bekçisi bir şeyler söyleyince sözlü tartışma yaşandı. Beşiktaşlı isimler de İtalyan hocaya tepki gösterirken araya girenler tarafları yatıştırmaya çalıştı. Bu sırada sarı-lacivertlilerin tecrübeli stoperi Milan Skriniar da olayın yaşandığı yere giderek Beşiktaş cephesine ''Ağlama'' işareti yaptı.