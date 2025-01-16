Sol stopere 5 aday!

Ara transferde '2 stoper, 1 sol bek'i olmazsa olmaz olarak gören Fenerbahçe yönetimi, sağ stoper için Eintracht Frankfurt'un 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Tuta ile anlaşma sağladı. 10 milyon Euro artı bonuslarla Alman ekibinden oyuncuyu alan sarılacivertliler, şimdi stoperin solu için yoğum bir mesaide. Oluşturulan listede öne çıkan 5 isimle temaslar sıklaştırılmış durumda. Yönetim bu bölge için 15 milyon Euro'luk bir bütçe oluşturdu.

İŞTE TEK TEK O İSİMLER

1 KOKİ MACHİDA listenin ilk sırasında... 2023'te imza attığı Belçika ekibi Union SG ile sözleşmesi 2026 Haziranı'nda bitecek. 27 yaşındaki Japon oyuncu 1.90 boyunda. Bu sezon Union ile 30 resmi maçta 2405 dakika süre aldı.

2 LLOYD KELLY için Newcastle United'a ilk teklif yapıldı. Ancak olumsuz yanıt alındı. Fenerbahçe duruma göre teklifi revize edecek. 26 yaşındaki İngiliz stoperin kulübüyle sözleşmesi 2029 yılında bitiyor. Bu sezon 13 resmi maçta 593 dakika süre alabildi.

3 STRAHİNJA PAVLOVİC 18 milyon Euro bonservisle Salzburg'dan geldiği Milan'da bu sezon 14 resmi karşılaşmaya çıktı. 923 dakikada bir de gol attı. 23 yaşındaki Sırp oyuncu, milli takım formasını da 43 kez giyip 4 gol üretti. Bu transfer kiralık olarak düşünülüyor.

4 MORATO için kiralama formülü düşünülüyor. 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Nottingham'a sezon başında Benfica'dan 11 milyon Euro bonservisle geldi. 2029'a kadar sözleşmesi var. İngiliz ekibi ile 16 resmi maçta 573 dakika oynadı.

5 ALEXSANDRO listenin son sırasında. Lille forması giyen 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun Fransız ekibiyle sözleşmesi 2028'de bitecek. 2022'den bu yana bu kulüpte oynuyor. Bu sezon 27 resmi maçta 2386 dakika forma giyerken 2 de asist yaptı.