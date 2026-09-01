Son 4 gün uzun geçecek

Yabancı kontenjanı dolu olan Fenerbahçe
, yerli rotasyonunu güçlendirmek için gözünü milli yıldız Can Uzun
'a çevirdi. Anderson Talisca'nın ayrılık ihtimalini de göz önünde bulunduran sarı-lacivertliler, hücum hattındaki yerli alternatiflerini artırmak için Eintracht Frankfurt'un 20 yaşındaki Türk yıldızını gündemine aldı.
Oyuncu, Galatasaray
'ın da uzun süredir takibindeydi. Başkan Aziz Yıldırım'ın, genç futbolcunun transferi için kurmaylarına talimat verdiği ve Futbol Şubeleri Sorumlusu Cihan Kamer'in Almanya'ya giderek Eintracht Frankfurt yetkilileriyle görüşmesinin planlandığı öğrenildi. Bundesliga kulübünün, Can Uzun için 40 milyon Euro seviyesinde bonservis talep ettiği ifade edilirken, Fenerbahçe'nin farklı bir formül üzerinde çalıştığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin ilk etapta kiralama, ardından satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunmayı planladığı öğrenildi.
Avrupa'da bugün, Türkiye'de 4 Eylül'de sona erecek yaz transfer döneminin son saatlerine kadar şartlar zorlanacak.
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Mete Efendioğlu - Editör