Son bomba Greenwood

Sporting'in santrforu Luis Suarez ve Al Ahli'de oynayan milli futbolcumuz Merih Demiral ile el sıkıştığını açıklayan F.Bahçe başkan adayı Hakan Safi, son bombasını da dün duyurdu. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde kongre üyeleriyle buluşan Safi, Mason Greenwood ile 4 yıllık anlaşma yaptığını açıkladı. Fransız ekibi Marsilya'da forma giyen 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun sözleşmesinde bonuslar olacağını da aktaran Safi, 20 gol ve asistten başlama teklifini Greenwood'un kabul ettiğini kaydederken "Her 25 gol ve asiste başka para, 30 gol ve asiste başka para, derbilerdekine ayrı, Türkiye Ligi şampiyonluğuna da iki kat prim vereceğim" ifadelerini kullandı.

7 MİLYON EURO + BONUSLAR

Safi, seçimi kazanması halinde Marsilya ile bonservis görüşmelerine başlayacak. Fransız kulübünün, yıldız futbolcusu için yaklaşık 50 milyon Euro bonservis bedeli beklentisi olduğu öğrenildi. Greenwood ile Roma da ilgileniyordu ancak İtalyanların 4 milyon Euro'luk teklifine göre Safi'nin 7 milyon Euro maaş artı bonuslar önerisi, oyuncuyu cezbetti.



SAFİ: TRANSFERE 250 MİLYON EURO HARCAYACAĞIM!

FENERBAHÇE başkan adayı Hakan Safi, seçilmesi durumunda kulübün futbol aklının Maldini olacağını söyledi. Safi, "Yapacağımız transferlerde bizzat kendisi Fenerbahçe'ye gelmeleri için katkı sağladı. Bizim futbol aklımız, futbol danışmanımız ve futbol elçimiz. O yüzden Maldini gibi dünya starlarını ben de çoğaltmaya çalışacağım" dedi. Kendilerinin yapacakları transferlerle alakalı harcama limitleri noktasında çok eleştirildiklerine değinen Safi, "Kerem Aktürkoğlu'nu getirdik. Biz de limite sokmadan bu oyuncuyu transfer ettik. Şu anda yapacağımız transferlerde limitimiz tabii ki olacak. Ona göre gelir oluşturacağız. Hiç kimse bizim dünya yıldızları getirmemize engel olamayacak. Rakibimiz '60 milyon Euro bütçemiz var' diyor. Ben transfere 250 milyon Euro harcayacağım" ifadesini kullandı. Fenerbahçe başkan adayı olan Aziz Yıldırım'ın "Biz kazanırsak Fenerbahçe kazanır, kaybedersek Fenerbahçe kaybeder" sözlerinin hatırlatılması üzerine Safi, "Hayatımda hiç seçim kaybetmedim. Pazar günü (yarın) kendisine 'Bye bye' diyeceğiz" yorumunu yaptı.