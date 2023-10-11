Son dakika haberi: Fenerbahçe’de 12 futbolcu milli mesaide! Livakovic Türkiye’ye karşı oynayacak...





BATSHUAYI, SZYMANSKİ VE ZAJC



Euro 2024 Elemeleri F Grubu'nda namağlup lider Belçika'nın forveti Michy Batshuayi, ülkesinin Avusturya ve İsveç maçlarında kadroda olacak. Belçika'nın bu süreçte alacağı 1 galibiyet, Avrupa şampiyonası bileti için yeterli olacak.

Sebastian Szymanski'nin ülkesi Polonya da E Grubu'nda 5 maçta 6 puan toplamıştı. Faroe Adaları ve Moldova ile karşılaşacak Polonya, bu mücadelelerde alacağı puanlar ile şansını son maça taşımak istiyor.

H Grubu'nda 13 puanla lider olan Slovenya'da sarı-lacivertli futbolcu Miha Zajc, yeniden milli takıma çağrıldı. Slovenler, 14 Ekim'de Finlandiya, 17 Ekim'de de Kuzey İrlanda ile kozlarını paylaşacak.