SON DAKİKA! Gaziantep FK - Fenerbahçe | Maçta ilk 11’ler belli oldu...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, hanesine 6 puan yazdırdı. Gaziantep FK ise iki galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi sonucunda 7 puan topladı.

İLK 11'LER

GAZİANTEP FK XI: Tobiasz, Perez, Arda, Abena, Kerim, Meleke, Gidado, Maxim, Sorescu, Kozlowski, Halil.

FENERBAHÇE XI: Ederson, Mert, Skriniar, Ake, Archie Brown, Kante, Guendouzi, İsmail, Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Lukaku.

Fenerbahçe, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında konuk ettiği İtalya'nın Roma ekibiyle 1-1 berabere kaldı.

ASENSIO YOK

Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında bir oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığının ardından bireysel çalışmalarını sürdüren Marco Asensio, müsabakada forma giyemeyecek.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör