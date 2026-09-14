Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri SON DAKİKA! Gaziantep FK - Fenerbahçe | Maçta ilk 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 14.09.2026 18:56 Son Güncelleme: 14.09.2026 19:02

SON DAKİKA! Gaziantep FK - Fenerbahçe | Maçta ilk 11'ler belli oldu...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takım, karşılaşmadan galip gelere zirve takibini sürdürmek istiyor. Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

SON DAKİKA! Gaziantep FK - Fenerbahçe | Maçta ilk 11’ler belli oldu...
  • ABONE OL

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, hanesine 6 puan yazdırdı. Gaziantep FK ise iki galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi sonucunda 7 puan topladı.

İLK 11'LER

GAZİANTEP FK XI: Tobiasz, Perez, Arda, Abena, Kerim, Meleke, Gidado, Maxim, Sorescu, Kozlowski, Halil.

FENERBAHÇE XI: Ederson, Mert, Skriniar, Ake, Archie Brown, Kante, Guendouzi, İsmail, Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Lukaku.

Fenerbahçe, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında konuk ettiği İtalya'nın Roma ekibiyle 1-1 berabere kaldı.

ASENSIO YOK

Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında bir oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığının ardından bireysel çalışmalarını sürdüren Marco Asensio, müsabakada forma giyemeyecek.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! Gaziantep FK - Fenerbahçe | Maçta ilk 11'ler belli oldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA