Son maçı mı!

Anderson Talisca
, Fenerbahçe
formasıyla bugün son maçına çıkabilir… Birleşik ArapEmirlikleri ekibi Al Jazira'nın
teklifi hem yönetimi hem de Brezilyalı futbolcuyu memnun edecek bir seviyeye ulaştı. Konyaspor karşılaşmasındayabancı kuralı gerekçe gösterilerekkadro dışında kalan tecrübeli oyuncu,
Asensio'nun yokluğunda Lyon'a karşı görev yapacak. Fenerbahçe'ye 20 milyonEuro bonservis geliri getirecek 32 yaşındakifutbolcunun ise şu an için kazandığı5 milyon Euro'dan daha yüksek birrakama imza atması bekleniyor.
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Mete Efendioğlu - Editör