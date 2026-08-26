Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Son maçı mı!
Giriş Tarihi: 26.08.2026

Son maçı mı!

Son maçı mı!
  • ABONE OL
Anderson Talisca, Fenerbahçe formasıyla bugün son maçına çıkabilir… Birleşik ArapEmirlikleri ekibi Al Jazira'nın teklifi hem yönetimi hem de Brezilyalı futbolcuyu memnun edecek bir seviyeye ulaştı. Konyaspor karşılaşmasındayabancı kuralı gerekçe gösterilerekkadro dışında kalan tecrübeli oyuncu, Asensio'nun yokluğunda Lyon'a karşı görev yapacak. Fenerbahçe'ye 20 milyonEuro bonservis geliri getirecek 32 yaşındakifutbolcunun ise şu an için kazandığı5 milyon Euro'dan daha yüksek birrakama imza atması bekleniyor.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#FENERBAHÇE #ANDERSON TALİSCA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Son maçı mı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA