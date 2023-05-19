Sonuna kadar

Kanarya hafta sonu, Hatay'dan 3 puanı alıp rakiplerin kaybetmesini bekleyecekSakatlığı nedeniyle 9 hafta takımdan ayrı kalan Michy Batshuayi, Giresunspor karşılaşmasıyla ligde formasına kavuşmuş ve penaltıdan golünü atmıştı. Belçikalı forvet, dünü de boş geçmedi. Süper Lig'de 12. sayısına ulaşan Batshuayi, resmi maçlarda ise 17'yi buldu. Böylece son iki sezonda attığı gol sayısını geride bıraktı. 29 yaşındaki deneyimli forvet, kiralık forma giydiği Beşiktaş'ta 14 gol kaydederken, Crystal Palace'da da 2 kez fileleri havalandırmıştı. Maç sonu, "Fenerbahçe'nin güçlü yanlarını ortaya koyabildik. Bu sezonki ilk derbi galibiyetimiz. Sonraki karşılaşmalar için bize öz güven oluşturdu. Taraftarımız da harikaydı" diye konuştu.Fenerbahçe, Arda Güler'in skora katkı yaptığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Dün Trabzonspor karşısında Batshuayi'ye asist yapan 18 yaşındaki genç yeteneğin, verimlilik sağladığı müsabakalarda sarı-lacivertliler, 5 galibiyet alırken 1 maçı berabere tamamladı. Arda, bu sezon tüm kulvarlarda rakip ağları 6 kez havalandırırken 4 de asist yaptı.İRFAN Can Eğribayat, dün 5 şutta 4 kurtarışa imza atarken, Trezeguet'in penaltısına engel olamadı. Karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:Kazandığımız için mutluyuz.Kulüp benim kalmamı istiyor, ben de istiyorum. Bitti de diyebiliriz."Fenerbahçe bu sezon ilk kez büyük bir maçtan galibiyetle ayrıldı. Jorge Jesus yönetiminde sezonun ilk yarısında Beşiktaş ile golsüz berabere kalan Kanarya, Trabzonspor'a 2-0, Galatasaray'a 3-0 yenilmişti. İkinci yarıda Beşiktaş karşılaşmasını öne geçmesine rağmen 4-2 kaybetmişti. Portekizli teknik adam, Trabzon'u yenerek F.Bahçe kariyerinde bir ilk yaşamış oldu.LUAN Peres, Süper Lig'deki ilk golünü Trabzonspor'a atarken, 2016'dan (Portuguesa formasıyla Bragantino'ya karşı) bu yana ilk kez fileleri havalandırdı. Vuruşu yaptıktan sonra kendini yere bırakan oyuncu, arkadaşları sarılana kadar gol olduğuna da inanmadı ve sonrasında büyük sevinç yaşadı. Peres, duygularını şöyle dile getirdi: "7 aylık bir sakatlıktan çıktım. Üst üste oynadığım dördüncü maç. Gol attığım için çok mutluyum. Golü 1 ay sonra doğum yapacak eşime armağan ettim. Yaptığım kalp onun içindi."