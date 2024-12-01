Sonuna kadar Talisca!

Devre arası transferi için yoğun şekilde çalışan Fenerbahçe, listenin ilk sırasında yer alan Anderson Talisca'yı renklerine bağlamaya kararlı. Asbaşkan Acun Ilıcalı son yaptığı açıklamada, "Transfer etme durumumuz var. Heyecanlıyız ama kolay bir şey değil. Çocuğun 11 milyon Euro maaşı var. Çok zor ama olursa almak istiyoruz"
derken Kanarya'nın Brezilyalı yıldız için şartları sonuna kadar zorlama kararı aldığı öğrenildi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun da alınmasını çok istediği Sambacı'yı maaş konusunda 10 milyon Euro'nun altına ikna etmeye çalışan sarı-lacivertliler, Al-Nassr kulübüne de 4 milyon Euro Euro bonservis bedeli önerdi.
30 yaşındaki oyuncuyu ocak ayında mutlaka kadrosuna katmayı hedefleyen yönetim, hem orta sahadaki sorunu çözmek hem de taraftarını bu hamle ile mutlu etmek istiyor.
MERİH DEMİRAL'IN MAAŞI SORUN YARATTI
Bu arada Fenerbahçe'de stoper arayışının olmasına rağmen Merih Demiral ismi gündemde yok. Hem sol ayaklı olmaması hem de senelik kazandığı 10 milyon Euro'luk maaşı bu transferi imkânsız bir hale getiriyor.
Suudi Arabistan basınının da yazmış olduğu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Tecrübeli savunmacının Al-Ahli'deki kontratı Haziran 2026'da bitecek.