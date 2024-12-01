Sonuna kadar Talisca!

Devre arası transferi için yoğun şekilde çalışan Fenerbahçe, listenin ilk sırasında yer alan Anderson Talisca'yı renklerine bağlamaya kararlı. Asbaşkan Acun Ilıcalı son yaptığı açıklamada,derken Kanarya'nın Brezilyalı yıldız için şartları sonuna kadar zorlama kararı aldığı öğrenildi.30 yaşındaki oyuncuyu ocak ayında mutlaka kadrosuna katmayı hedefleyen yönetim, hem orta sahadaki sorunu çözmek hem de taraftarını bu hamle ile mutlu etmek istiyor.Bu arada Fenerbahçe'de stoper arayışının olmasına rağmen Merih Demiral ismi gündemde yok.Suudi Arabistan basınının da yazmış olduğu iddialar gerçeği yansıtmıyor.