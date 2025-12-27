Sörloth için gözler Afrika Kupası’nda

Sarı-lacivertlilerde forvet transferinde de Sörloth için girişimler sürerken diğer yanda ise gözler En-Nesyri'de! Fas Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda mücadele eden oyuncunun iyi performans göstermesi, yönetimin en büyük dileği. Başkan Saran ve kurmayları En-Nesyri'nin Afrika Kupası sonrasında teklif almasına kesin gözüyle bakarken buradan elde edilecek gelirle Sörloth transferinde adım atılacak.

ATLETİCO İNDİRİME UZAK!

Atletico Madrid, 32 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Sörloth için indirime yanaşmıyor. F.Bahçe'den 35 milyon Euro isteyen İspanyol kulübü, bu paranın 30 milyon Euro'sunu garanti olarak talep etti. Kalan 5 milyon Euro ise bonuslar olacak. Sarı-lacivertli yönetim ise oyuncu ile 10-12 milyon Euro seviyesinde el sıkışırken Atletico'nun fiyat indirmesini istiyor.