Söz bu kadro başaracak

Yeni sezona Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu maçlarıyla başlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürüyor. Önceki gün kampı kurmaylarıyla birlikte ziyaret eden Başkan Aziz Yıldırım, futbolculara ve teknik heyete moral verdi. Yıldırım, takımın başına getirilmesi bazı çevreler tarafından eleştirilen İsmail Kartal'la birebir görüşme yaptı. İkili sohbette sezonun planlaması, transfer çalışmaları ve mevcut oyuncuların durumları görüşülerken Başkan Yıldırım'ın deneyimli hocaya güvenini dile getirdiği de öğrenildi.

21 TEMMUZ'DA BÜYÜK SINAV VAR

Fenerbahçe'yi hedefe ulaştıracak isimleri almak için hiçbir fedakârlıktan kaçmayacaklarını dile getiren Aziz Yıldırım'ın, "Yeni transferler zamanında yetişecek. Bu konuda için rahat olsun. Çok iyi bir kadro kuracağız" dediği belirtildi. Kartal'ın bu sözleri büyük bir memnuniyetle karşıladığı ve istenilen başarıyı yakalamak için büyük bir gayretle çalışacaklarına dair söz verdiği kaydedildi. Sarı-lacivertliler hazırlıklarını 2 Temmuz tarihine kadar Topuk Yaylası'nda sürdürecek. Ardından 5-14 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da kamp yapacak. 21 Temmuz ise Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında rakip Gornik Zabrze olacak.



TARAFTAR DA KAMPA GİRDİ!

Fenerbahçe'yi taraftarlar Topuk Yaylası'nda bir an olsun yalnız bırakmıyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden aileleriyle bölgeye gelen taraftarlar, tesislerin yakınındaki göletin çevresinde sarı-lacivertli renklerle süsledikleri karavan ve çadırlarda kalarak hem takıma destek veriyor hem de tatil yapıyorlar. Öte yandan dün akşamki idmana gelen sarı-lacivertli futbolseverler, tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde çalışmayı izledi.