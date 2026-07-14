Söz! Sezon çok iyi geçecek

"Kendime gol hedefi koymadım. Takımıma yardımcı olmak istiyorum. Uzun süredir şampiyon olamamanın zaman zaman baskı yarattığını düşünüyorum. Bunu da normal karşılıyorum"

"Şampiyon olmak tek hedef. Çok güzel bir sezon olacağını düşünüyorum ve umuyorum. Taraftarlarımıza şunun sözünü verebilirim, oynadığımız her maçta son saniyeye kadar savaşacağız"



Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Geçen sezon kariyer rekorunu kıran ve 27 gol kaydeden 32 yaşındaki oyuncu, takımına yeni sezonda daha çok katkı sağlamak istediğini belirterek şunları söyledi:

Buraya ilk olarak ocak ayında gelmiştim. Burada geçirdiğim ilk dönemde 2 aylık bir sakatlık yaşadığım için sezon öncesi kampını kaçırmıştım. İlk defa Fenerbahçe ile sezon öncesi kampı yapma fırsatı buluyorum, bu yüzden açıkçası çok mutluyum.

İSTİKRARLI OLMAK BAŞARI GETİRECEK

Uzun süredir şampiyon olamamanın zaman zaman baskı yarattığını düşünüyorum. Bunu da normal karşılıyorum. Sonuçta taraftarlarımız şampiyon olmak istiyor. Kulüp şampiyon olmak istiyor. Bizler oyuncular olarak istiyoruz ama şunu da biliyoruz ki bazen istediğiniz şeyler beklediğiniz kadar çabuk olamayabiliyor. Ama sizin yapmanız gereken şey ortaya koyduğunuz projeye inanmak ve bir istikrar sağlamak. Devamlılığın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar da geçen seneki kadroyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu anlamda istikrarın, başarıya ulaşmak için çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Şampiyon olmak tek hedef. Çok güzel bir sezon olacağını düşünüyorum ve umuyorum. Taraftarlarımıza şunun sözünü verebilirim, oynadığımız her maçta son saniyeye kadar elimizden gelenin en iyisini yapıp, her zaman son düdüğe kadar çok fazla savaşacağız.



KAPASİTEMİ VE ÖNEMİMİ BİLİYORUM



GEÇEN sezon birçok pozisyonda oynadım. Henüz hocamızla bu konuyla ilgili bir konuşma gerçekleştirmedim. Hangi pozisyonda oynadığımın hiçbir önemi yok. Geçen sezon 5 farklı pozisyonda oynadım ki bunlardan bazılarında uzun süredir oynamıyordum. Ama nerede oynarsam oynayayım her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Beni nerede değerlendireceğini en iyi hocamız bilir.

SEZON başlarında kendime gol hedefi belirlemiyorum. Geçen sene de kendime hiçbir hedef koymamıştım açıkçası. Ben zaten kendimi, kapasitemi ve önemimi biliyorum. Hiçbir zaman hedef koymayı seven bir oyuncu olmadım. Geçen sezon en çok gol attığım sezondu. 27 golüm vardı, bu sezon tek dileğim, takımıma daha fazla yardımcı olabilmek.



KARTAL GEREKTİĞİ ŞEKİLDE OYNATIYOR



Hocamız İsmail Kartal, çok sakin bir insan. Herkesle iletişim kurmaya çalışan, herkesle iletişim içerisinde olmaya çalışan bir teknik direktör. Bu da oyunculara çok yardımcı oluyor. Aynı zamanda oyuncuların işini kolaylaştırıyor. Bütün futbocuların saygı duyduğu bir isim. Aynı saygıyı oyunculara da gösteriyor. Bu anlamda kendisiyle çalışmak kolay. Oyun felsefesi olarak hep önde ve yüksek tempoda ofansif oyun oynamak isteyen bir teknik direktör. Zaten Fenerbahçe böyle oynamalı.