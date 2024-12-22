‘Special’ ikram!

Eyüpspor beraberliğiyle şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe, lig arasına moralsiz girdi. Dezavantaja yakalandığı rakibi karşısında eşitliği sağlamaktan öteye gidemeyen sarı-lacivertlilerde işler Jose Mourinho ile tersine döndü.Fenerbahçe, ligde 8 puan bırakırken Avrupa Ligi'nde 10 puan kaybıyla da bir üst tura direkt çıkma şansını zora soktu.Geçen sezon İsmail Kartal yönetiminde ligde geriden gelip kazandığı 22 puanla 'dönüşlerin takımı' olarak bilinen Fenerbahçe, 2024-25'te Mourinho ile 4 karşılaşmadan yalnızca 4 puan çıkarabildi. Dezavantaja düştüğü maçta sadece Trabzonspor'u yenebilirken bu performansıyla ilk 10 ekip arasına bile giremedi ve 14'üncü sırada yer aldı.araya giren F.Bahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, yaşadığı bir sağlık sorunu sebebiyle yurt dışında operasyon geçirmek için dün İstanbul'dan ayrıldı.Eyüpspor maçından sonra kendisi adına mutlu bir tatil olmayacağını kaydeden tecrübeli hoca, oyuncuları için de "İzin olmamasını tercih ederdim ama önceden söz vermiştik" demişti.Eyüpspor maçından sonraki sözlerine bakıldığı zaman F.Bahçe'nin hocası değil de bir televizyon yorumcusu gibi ifadeler kullandı. Sezon başından beri ilginç açıklamalar yaptı.Fakat Eyüp maçından sonra bazı cümleleri dikkat çekiciydi.Eğer futbolcularınızı eleştirmeye başlarsanız, aranızdaki bağlar kopmaya başlar. Basın toplantısındaki yüz ifadesine de bakarsakmesajı veriyordu. F.Bahçe'nin elbette berabere kalma lüksü var. Ancak taraftarın umutsuzluğu, gelecek maçlar için ışık görememesi. Portekizli hocayla ilgili çok eleştiri var, 'Gönderin' diyen de çok.Aziz Bey'in de dediği gibi, yönetim Mourinho'ya sonuna kadar destek olacak.LİGDE bugün Galatasaray'ın kazanması halinde zirve mücadelesinde 8 puan geride kalacak olan Fenerbahçe'de oklar teknik direktör Jose Mourinho'nun üstüne çevrilmişti. Taraftarlar özellikle sosyal medyada Portekizli çalıştırıcı ile bir an önce yolların ayrılmasını isterken yönetimin böyle bir gündemi olmadığı ifade edildi.Eyüp maçından sonra acil toplanan yönetim gündeme yeni bir teknik direktörü almadı.