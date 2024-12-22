‘Special’ ikram!

Eyüpspor beraberliğiyle şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe, lig arasına moralsiz girdi. Dezavantaja yakalandığı rakibi karşısında eşitliği sağlamaktan öteye gidemeyen sarı-lacivertlilerde işler Jose Mourinho ile tersine döndü. Geriye düştüğü maçlarda beklenen reaksiyonu gösteremeyen ve rakibini bastıramayan Kanarya, bu durumda kaldığı Şampiyonlar Ligi elemeleri hariç 11 maçın 7'sinde skoru lehine çeviremedi ve tam 18 puanı çimlere gömdü.
Fenerbahçe, ligde 8 puan bırakırken Avrupa Ligi'nde 10 puan kaybıyla da bir üst tura direkt çıkma şansını zora soktu.
İSMAİL KARTAL, PORTEKİZLİ'Yİ 4'E KATLADI
Geçen sezon İsmail Kartal yönetiminde ligde geriden gelip kazandığı 22 puanla 'dönüşlerin takımı' olarak bilinen Fenerbahçe, 2024-25'te Mourinho ile 4 karşılaşmadan yalnızca 4 puan çıkarabildi. Dezavantaja düştüğü maçta sadece Trabzonspor'u yenebilirken bu performansıyla ilk 10 ekip arasına bile giremedi ve 14'üncü sırada yer aldı. 2023-24'te bu alanda İsmail Kartal ile 5 puan yitiren Fenerbahçe'nin Mourinho ile şimdiden ligin ilk yarısında 8 puanı uçup gitti.
JOSE MOURİNHO AMELİYAT OLACAK
LİGDE
araya giren F.Bahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, yaşadığı bir sağlık sorunu sebebiyle yurt dışında operasyon geçirmek için dün İstanbul'dan ayrıldı. Safra kesesinden ameliyat olacağı öğrenilen Portekizli, takıma da 1 hafta izin verdi.
Eyüpspor maçından sonra kendisi adına mutlu bir tatil olmayacağını kaydeden tecrübeli hoca, oyuncuları için de "İzin olmamasını tercih ederdim ama önceden söz vermiştik" demişti.
BİR GÖRÜŞ
Murat ÖZBOSTAN
Takıma sallamaya başladı İşte bu tehlikeli bir şey!
Mourınho'nun
Eyüpspor maçından sonraki sözlerine bakıldığı zaman F.Bahçe'nin hocası değil de bir televizyon yorumcusu gibi ifadeler kullandı. Sezon başından beri ilginç açıklamalar yaptı. Genelde Türkiye'ye dair konuştu ve çoğu zaman ligimizi kötüledi.
Fakat Eyüp maçından sonra bazı cümleleri dikkat çekiciydi. Oyuncuların üzerinden yorum yapıp takım için olumsuz ifadeler kullandı.
Eğer futbolcularınızı eleştirmeye başlarsanız, aranızdaki bağlar kopmaya başlar. Basın toplantısındaki yüz ifadesine de bakarsak 'Benim burada ne işim var'
mesajı veriyordu. F.Bahçe'nin elbette berabere kalma lüksü var. Ancak taraftarın umutsuzluğu, gelecek maçlar için ışık görememesi. Portekizli hocayla ilgili çok eleştiri var, 'Gönderin' diyen de çok. Lakin teknik direktör değişiminin fayda getireceğini düşünmüyorum.
Aziz Bey'in de dediği gibi, yönetim Mourinho'ya sonuna kadar destek olacak.
TEKNİK ADAM DEĞİŞİMİ GÜNDEMDE DEĞİL!
LİGDE bugün Galatasaray'ın kazanması halinde zirve mücadelesinde 8 puan geride kalacak olan Fenerbahçe'de oklar teknik direktör Jose Mourinho'nun üstüne çevrilmişti. Taraftarlar özellikle sosyal medyada Portekizli çalıştırıcı ile bir an önce yolların ayrılmasını isterken yönetimin böyle bir gündemi olmadığı ifade edildi. Dünyaca ünlü teknik adama güvenen sarılacivertli kurmaylar, yola onunla devam edeceği ve devre arasında yapılacak takviyelerle takımı güçlendirip yarışa devam etmeyi planladığı öğrenildi.
Eyüp maçından sonra acil toplanan yönetim gündeme yeni bir teknik direktörü almadı.