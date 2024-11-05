‘Special’ sevinç

'Special One' (Özel biri) lakaplı teknik direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçına damgasını vurdu. Portekizli teknik adam, daha maç başlamadan bu karşılaşmaya iyi çalıştığını gözler önüne serdi. Müsabaka öncesi ısınmada futbolcularıyla sohbet ederken yaptığı olta işareti, "Psikolojik savaşa iyi hazırlanmış" yorumunu beraberinde getirdi. Portekizli hocanın karşılaşma boyunca ve bitiş düdüğü ile yaşadıklarını isekare kare ölümsüzleştirdi. Maçı adeta yaşayan 61 yaşındaki hocanın, Dzeko'nun golündeki yumruk şovu ve Amrabat'ın 90+12'de 3 puanı getiren sayısında yaşadıkları dünya basınında da manşetleri süsledi.MAÇIN bitiş düdüğü ile birlikte sahaya koşan Mourinho klasik dizlerinin üzerinde kayma sevincini yaşarken yere kapaklandı, yuvarlandı, Livakovic ve diğer oyuncularıyla sahanın içinde adeta sevinç yumağı oldu.