Sponsorluk takıma güç

F.Bahçe Kulübü ile Cabir Holding arasında sponsorluk anlaşması yapıldı. İşbirliği kapsamında şirket logosu, Futbol A Takımı'nın yurt içi müsabakalarda giyeceği formaların sağ kolunda yer alacak. Chobani Stadı'ndaki imza törenine, sarı-lacivertli yöneticiler Önder Fırat ve Cihan Kamer ile Cabir Holding CEO'su Muhammed Uğur ve Cabir Holding CFO'su Tahsin Tuna katıldı. Burada açıklamada bulunan Önder Fırat, "Atılan her imza daha güçlü bir Fenerbahçe için. Kulübümüze kalıcı değer oluşturacak işbirliklerini önemsiyoruz. 120 yıldır gururla taşıdığımız çubuklu, nesilden nesile aktarılan en önemli sembollerimizden biridir"
dedi.
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Mete Efendioğlu - Editör