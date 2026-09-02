Sponsorluk takıma güç

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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F.Bahçe Kulübü ile Cabir Holding arasında sponsorluk anlaşması yapıldı. İşbirliği kapsamında şirket logosu, Futbol A Takımı'nın yurt içi müsabakalarda giyeceği formaların sağ kolunda yer alacak. Chobani Stadı'ndaki imza törenine, sarı-lacivertli yöneticiler Önder Fırat ve Cihan Kamer ile Cabir Holding CEO'su Muhammed Uğur ve Cabir Holding CFO'su Tahsin Tuna katıldı. Burada açıklamada bulunan Önder Fırat,dedi.