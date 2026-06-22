Stopere Demir takviyesi

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

FENERBAHÇE, yerli stoper arayışında rotasını Konyaspor'a çevirdi. Sarı-lacivertlilerin 6 sezondur yeşil-beyazlılarda oynayan Adil Demirbağ'ı istediği öğrenildi.Konya ile sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek tecrübeli futbolcunun, F.Bahçe'nin ilgisine sıcak baktığı ifade edildi. Yönetimin bu transfer için yaklaşık 3 milyon Euro bütçe ayırdığı vurgulandı.