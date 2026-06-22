Stopere Demir takviyesi

FENERBAHÇE, yerli stoper arayışında rotasını Konyaspor'a çevirdi. Sarı-lacivertlilerin 6 sezondur yeşil-beyazlılarda oynayan Adil Demirbağ'ı istediği öğrenildi. Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimin, teknik direktör İsmail Kartal ile gerçekleştirdiği transfer zirvesinde 28 yaşındaki savunmacı için olumlu görüş bildirdiği belirtildi.
Konya ile sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek tecrübeli futbolcunun, F.Bahçe'nin ilgisine sıcak baktığı ifade edildi. Yönetimin bu transfer için yaklaşık 3 milyon Euro bütçe ayırdığı vurgulandı.