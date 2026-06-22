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Giriş Tarihi: 22.06.2026

Stopere Demir takviyesi

Samet YÜKSEL
Stopere Demir takviyesi
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FENERBAHÇE, yerli stoper arayışında rotasını Konyaspor'a çevirdi. Sarı-lacivertlilerin 6 sezondur yeşil-beyazlılarda oynayan Adil Demirbağ'ı istediği öğrenildi. Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimin, teknik direktör İsmail Kartal ile gerçekleştirdiği transfer zirvesinde 28 yaşındaki savunmacı için olumlu görüş bildirdiği belirtildi. Konya ile sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek tecrübeli futbolcunun, F.Bahçe'nin ilgisine sıcak baktığı ifade edildi. Yönetimin bu transfer için yaklaşık 3 milyon Euro bütçe ayırdığı vurgulandı.
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Stopere Demir takviyesi
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