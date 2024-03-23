Szymanski’de rekor hedefi

Polonya'nın evinde Estonya'yı 5-1 yendiği karşılaşmada sonradan oyuna dahil olan Sebastian Szymanski, takımının son golünü atmayı başardı.Milli Takım'da kaydettiği golle moral bulan Polonyalı oyuncu, Türkiye'ye üzerindeki baskıdan ve stresten kurtulmuş şekilde geri dönecek. Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde yeniden skor üretmeye başlaması beklenen Szymanski'den Fenerbahçe'nin mali anlamda beklentisi ise çok büyük.Ara transfer döneminde ciddi teklifler alan futbolcu için İtalyanlar, sarı-lacivertlilerin kapısını 25 milyon Euro ile çaldı. Ancak yönetim, rakamı az bularak sezon sonunu işaret etti. Oyuncudan en az 30 milyon Euro kazanç elde etmeyi hedefleyen Fenerbahçe, transferin bu şartlar altında gerçekleşmesi halinde, kulüp tarihinin en yüksek bonservis gelirini elde edecek.