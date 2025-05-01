Szymanski’ye kapı açık!

Sarı-lacivertli takımaSebastian Syzmanski ilk sezonundaTaraftarın sevgilisi olan, gollerinde adına özel şarkı çalınan Polonyalı yıldız için Jose Mourinho da "Elimde 3 tane Szymanski olsa hepsini oynatırım" yorumu yapmıştı. Ancak 25 yaşındaki futbolcu zamanSzymanski için 20 milyon Euro bonservis bedeli belirleyen Fenerbahçe, oyuncuya gelen teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor.Bu sezon sakatlıklar nedeniyle takımda yeterince yer bulamayan İsmail de kariyerine Avrupa'da devam etmeye sıcak bakıyor.