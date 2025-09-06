Taffarel: Ederson G.Saray’ı seçmeliydi

Fenerbahçe'nin Manchester City'den kadrosuna kattığı Ederson, İngiliz ekibinde eski takım arkadaşlarına ve kulübe veda etmek için İngiltere'ye gitti. Burada açıklamalarda bulunan Brezilyalı kaleci, "8 sezonda Premier Lig'de altı şampiyonluk! Tarih yazdık. Sekiz yıl sonra taşınmak zor, evi değiştirmek ve Türkiye'ye gitmek çok stresli ama ailemle birlikte çok mutluyuz. Bu, benim ve ailem için en iyi karar" diye konuştu.

FRED'E SÖYLEMİŞTİM!

Öte yandan Galatasaray efsanesi Claudio Taffarel, Brezilya Milli Takımı'ndan öğrencisi olan Ederson ile ilgili çarpıcı sözler sarf etti. Taffarel, "Ederson fikrimi sorsaydı, G.Saray'a gitmesini söylerdim. Daha önce Fred'e G.Saray'a gitmesini söylemiştim, o F.Bahçe'ye gitti ve hiçbir şey kazanamadı. F.Bahçe de büyük bir kulüp ama Galatasaray her zaman en iyisi" ifadelerini kullandı.