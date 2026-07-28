10+4 kuralı nedeniyle yabancı kontenjanını düşürmek zorunda olan Fenerbahçe
, kadrosunu güçlendirmek için yerli oyuncu pazarına yönelmiş durumda. Başakşehir formasıgiyen forvet BertuğYıldırım ve Göztepe'ningenç sağ beki Arda OkanKurtulan
için temaslar sürerken, bonservisleri aşağı çekebilmek adına takas formülü de devreye sokulacak. Takas seçenekleri arasındaki CengizÜnder, G.Birliği ileanlaşsa da henüz resmiimza atmayan İrfan CanEğribayat ve Omar Fayed
isimleri öne çıkıyor. Fenerbahçe'nin Nelson Semedo ile yollarını ayırması halinde Arda Okan Kurtulan'ı kadroya katması bekleniyor. Sağ bek rotasyonunda Arda, Mert Müldür, Mimovic ve Oğuz Aydın olacak.
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Mete Efendioğlu - Editör