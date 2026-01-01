Taksit olmaz peşin 35 milyon €

Fenerbahçe'de Sadettin Saran yönetimi bir yandan kongre kararı alırken diğer yandan da ara transferde kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Tedesco'nun da çalışmayı çok istediği Christopher Nkunku'nun sarılacivertli formayı giymesi için tüm şartlar zorlanıyor ancak Fenerbahçe'nin bu transferdeki ısrarı Milan'ın 'Tok satıcı' rolünü oynamasına neden oluyor. Tedesco, Leipzig'de birlikte çalıştığı eski forvetiyle özel bir görüşme yapıp, transfere ikna etti ama İtalyan ekibi de bu ısrarı gördüğü için şartları zorlaştırdı. F.Bahçe'nin satın alma opsiyonuyla kiralama teklifine sıcak bakmayan kırmızı-siyahlılar, 35 milyon Euro ile kapıyı açarken bunu da peşin olarak istiyor. Takside yanaşmıyor.

SAKATA GELEBİLİR

Fenerbahçe'nin transferini çok istediği Nkunku'nun sakatlık geçmişi büyük bir riski de barındırıyor… Fransız golcü, en büyük sakatlığını 2023-24 sezonunda dizinden yaşadı ve tam 110 gün sahalardan uzak kalıp 20 maç kaçırdı. Aynı sezon uyluk sakatlığı nedeniyle 68 gün yoktu. 14 maçta forma giyemedi. 2022-23'te lif yırtılması nedeniyle 40 gün takımdaki yerini alamayıp 8 maç kaçırdı. Yine o dönemde bağlarındaki yırtık nedeniyle 84 günlük süreçte 12 karşılaşmada oynayamadı. Sakatlığını bu sezon 16 Ekim-22 Ekim tarihleri arasında ayağından yaşadı ancak sadece 1 maç kaçırdı.