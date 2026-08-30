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Giriş Tarihi: 30.08.2026

Talisca gitsin Mec gelsin!

Brezilyalı yıldız ile bugün son bir zirve gerçekleştirecek olan sarı-lacivertliler, yolları ayırabilirse Gremio’da forma giyen 18 yaşındaki 10 numara Gabriel Mec için girişimde bulunacak

Samet YÜKSEL
Talisca gitsin Mec gelsin!
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Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe, Brezilya futbolunun gelecek vadeden isimlerinden Gabriel Mec'i listesine dahil etti. Sarı-lacivertlilerin, menajerler tarafından önerilen 18 yaşındaki futbolcu için Gremio'ya 12 milyon Euro civarında bonservis ve bonuslar içeren resmi teklif sunduğu öğrenildi. Anderson Talisca ile bugün yapılacak olan son zirvenin ardından bu transferde gaza basılacak. Sambacı takımda kalmak istiyor ancak Kanarya yüksek maaşı (8 milyon Euro) nedeniyle oyuncuyu göndermeye sıcak bakıyor. Kanarya, Talisca'yı kadrosuna katmakta ısrarcı olan Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira ile anlaşmaya da vardı.

İKNA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Talisca'nın takımdan ayrılması durumunda 10 numara pozisyonunda görev yapan Gabriel Mec transferinin daha da hız kazanması bekleniyor. Fenerbahçe'nin sunduğu yaklaşık 12 milyon Euro'luk teklifin bonuslarla birlikte daha yüksek bir rakama ulaşacağı öğrenildi. Yönetim, transfer yarışında genç oyuncuyu ikna ederek Brezilya'dan önemli bir potansiyeli kadrosuna katmayı hedefliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#FENERBAHÇE #ANDERSON TALİSCA

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Talisca gitsin Mec gelsin!
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