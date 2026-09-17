Talisca gitti galibiyet bitti

Fenerbahçe,
Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira'ye giden Anderson Talisca'nın ardından çıktığı 3 maçta galibiyet göremedi. Ligde Beşiktaş'a 2-1 boyun eğen sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi ilk karşılaşmasında Roma ile 1-1, ligde de Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Toplamda 7 puanı çimlere gömen F.Bahçe, taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.
Teknik direktör İsmail Kartal, Talisca'nın takımda kalmasını çok istemişti. 32 yaşındaki 10 numara, Al-Jazira'de 3 maçta 25 dakika süre buldu.
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Mete Efendioğlu - Editör