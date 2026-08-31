Talisca koptu gidiyor!

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Fenerbahçe, Anderson Talisca için Al-Jazira ile anlaşmaya vardı. Sarılacivertlilerin bu transferden herhangi bir bonservis bedeli almayacağı belirtildi. Başlangıçta Fenerbahçe'den ayrılmaya sıcak bakmayan ve "İnsanlar kullanılıp sonra bir kenara atılacak eşyalar değildir" çıkışıyla dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı yıldızın fikir değiştirdiği, Birleşik Arap Emirlikleri kulübüyle maaş pazarlıklarına başladığı belirtildi. Tecrübeli futbolcunun birkaç gün içerisinde Al-Jazira ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. 2025 yılının devre arasında Fenerbahçe'ye gelen Anderson Talisca, sarı-lacivertlilerde 75 maçta 44 gol attı ve 7 asist yaptı