Talisca planı F.Bahçe’yi yaktı

Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği Nottingham Forest karşısında aldığı ağır yenilgiyle Avrupa'da bir üst tura yükselme umutlarını büyük ölçüde zora soktu. Sarı-lacivertliler, kendi sahasında oynadığı mücadelede oyun üstünlüğünü rakibine kaptırırken, özellikle orta sahadaki dağınık görüntü dikkat çekti. Bir başka Premier Lig temsilcisi olan Aston Villa karşısında ortaya koyduğu disiplinli ve dirençli performansla takdir toplayan Kanarya'nın, Nottingham Forest önünde neredeyse hiç reaksiyon verememesi eleştirileri beraberinde getirdi. 3-2 kazanılan Trabzon maçındaki ideal 11'i bozması nedeniyle tartışılan teknik direktör Domenico Tedesco, Kadıköy'deki tercihleriyle de gündeme geldi. Sarılacivertliler, merkez orta sahada kontrolü tamamen İngiliz ekibine bıraktı.

İSMAİL YÜKSEK'İN YOKLUĞU VİTOR PEREİRA'YA YARADI

10 numara pozisyonunda görev alan Anderson Talisca, hem savunma geçişlerinde hem de hücum organizasyonlarında etkisiz kaldı. Orta sahada Kante ve Guendouzi'nin çabası yetmezken, Trabzon'da çok iyi performans gösteren İsmail Yüksek'in yokluğu ciddi biçimde arandı. Talisca'nın yetersizliğiyle yaşanan sayısal ve fiziksel düşüş, Fenerbahçe'nin oyun bütünlüğünü bozdu. Bu tablo, Nottingham Forest Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın planlarını kolaylaştırırken rakibin ilk ve 3. golü merkezden geldi. Bu bölgede hiç zorlanmayan Ada temsilcisi, Kadıköy'de çok rahat bir galibiyet aldı.



SARAN'DAN TEDESCO'YA: CANINI SIKMA YANINDAYIM!

FARKLI Nottingham Forest yenilgisi eleştirileri beraberinde getirse de teknik direktör Tedesco'ya büyük bir destek geldi. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, İtalyan hoca ile görüşerek, "Sakın canını sıkma. Ben senin yanındayım. Bu bir yol kazası, böyle şeyler olabilir. Tekrardan güzel sonuçların peş peşe geleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. Bu konuşmadan memnun olan Tedesco da "Desteğiniz için teşekkürler. Sizi mahcup etmeyeceğim" dedi.