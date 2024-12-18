Talisca’da her şey yolunda

Fenerbahçe, Talisca transferi için geri sayıma geçti.resmen başlamasını bekleyen sarı-lacivertli yönetim, pazartesi gününe kadar Brezilyalı on numara ile final görüşmesini sonlandıracak. Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın bizzat yönettiği transfer içinFenerbahçe yönetimi, yıldız oyuncunun bu sezon için 6 aylık maaşını ödeyecek. 12 milyon Euro kazanan Brezilyalı futbolcu,Önümüzdeki sene ve sonraki seneler için yapılacak final görüşmesinde 30 yaşındaki oyuncunun gelecek yılki yeni maaşı belirlenecek.enerbahçe Kulübü, Galatasaray'a yönelik zehir zemberek bir duyuru yaptı. İşte resmi sitede yer alan açıklama şöyle: "2024-25 sezonu manşeti: TFF ile düşmanız!"16. hafta Galatasaray-Trabzonspor Maç Özeti:Adaletsizlikten şikâyet, edip çığırtkanlık yapan riyakâr yöneticin var.. -Yabancı hakem sorusuna cevabın yok.. Türk spor tarihinin en büyük yalanı;altyapısında yetişen ancak A takıma çıkmadan Avrupa'nın yolunu tutan Merih Demiral, bir gün sarı-lacivertli formayı giymeyi çok istiyor.Deneyimli futbolcu, yüksek maaşından dolayı gelmeyecek. Yaz dönemi için görüşmeler yapılacak. Arabistan temsilcisi ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'da bitecek milli yıldız bu sezon 18 maçta forma giyerken takımına bir de gol katkısı verdi. Merih kariyeri boyunca, Alcanenense, Sporting B ve A takımları, Sassuolo, Alanya, Juventus gibi kulüplerde görev yaptı.