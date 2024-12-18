Talisca’da her şey yolunda

Fenerbahçe, Talisca transferi için geri sayıma geçti. 13 Ocak'ta başlayıp 11 Şubat'ta sona erecek ara transfer döneminin
resmen başlamasını bekleyen sarı-lacivertli yönetim, pazartesi gününe kadar Brezilyalı on numara ile final görüşmesini sonlandıracak. Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın bizzat yönettiği transfer için Al-Nassr'a 5 milyon Euro bonservis ödenecek. Suudi Arabistan ekibi zorluk çıkartmazken oyuncunun maaşı, süreci uzatan konulardan bir tanesi oldu.
GELECEK SEZON İÇİN 7 MİLYON EURO
Fenerbahçe yönetimi, yıldız oyuncunun bu sezon için 6 aylık maaşını ödeyecek. 12 milyon Euro kazanan Brezilyalı futbolcu, 6 milyon Euro'sunu Fenerbahçe'den kalan 6 milyon Euro'sunu da Al- Nassr Kulübü'nden almış olacak. Sarı-lacivertlilerin kasasından Talisca için toplamda 11 milyon Euro çıkacak.
Önümüzdeki sene ve sonraki seneler için yapılacak final görüşmesinde 30 yaşındaki oyuncunun gelecek yılki yeni maaşı belirlenecek. Fenerbahçe, futbolcuyu senelik 7 milyon Euro'ya ikna etmeye çalışıyor.
G.SARAY'A SERT SALVO!
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enerbahçe Kulübü, Galatasaray'a yönelik zehir zemberek bir duyuru yaptı. İşte resmi sitede yer alan açıklama şöyle: "2024-25 sezonu manşeti: TFF ile düşmanız!"16. hafta Galatasaray-Trabzonspor Maç Özeti: -Faul Uydurulmasa: 2. golün yok! -88. dakikada aleyhine penaltı çalacak cesaret yok! -Ofsayt yok sayılmasa 4. golün yok! -Üç (3) sarı kartın verilmemiş! -Bir (1) kırmızı kartın verilmemiş! -
Adaletsizlikten şikâyet, edip çığırtkanlık yapan riyakâr yöneticin var.. -Yabancı hakem sorusuna cevabın yok.. Türk spor tarihinin en büyük yalanı; "Dursun Özbek: Benim kavgam, Türk futboluna herkes için adaleti getirmek içindir." sözüyle Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!..."
MERİH SEZON SONU!
Fenerbahçe'nın
altyapısında yetişen ancak A takıma çıkmadan Avrupa'nın yolunu tutan Merih Demiral, bir gün sarı-lacivertli formayı giymeyi çok istiyor. F.Bahçe'nin geniş transfer havuzunda bulunan 26 yaşındaki stoper, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de senelik 10 milyon Euro kazanıyor.
Deneyimli futbolcu, yüksek maaşından dolayı gelmeyecek. Yaz dönemi için görüşmeler yapılacak. Arabistan temsilcisi ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'da bitecek milli yıldız bu sezon 18 maçta forma giyerken takımına bir de gol katkısı verdi. Merih kariyeri boyunca, Alcanenense, Sporting B ve A takımları, Sassuolo, Alanya, Juventus gibi kulüplerde görev yaptı.