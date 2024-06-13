Talisca’da indirim şartı!

transfer dönemine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Anderson Talisca için nabız yokladı ancak yıldız oyuncunun maaşı moralleri bozdu. Mourinho'nun yıllık ücreti kadar olan 12 milyon Euro'yu Suudi Arabistan'da kazanan Brezilyalı 10 numara, aynı rakamı isterse transfer gerçekleşmeyecek. Maaş dengesini bozmak istemeyen sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki oyuncudan ciddi bir indirim bekliyor.Bu arada Al-Nassr ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Talisca'nın bonservis bedelinde bir sorun yok. Takımdan ayrılmak istediği takdirde kulübü kolaylık sağlayacak. Suudiler 7-8 milyon Euro gibi bir bonservis bedeline sambacıyı bırakmaya hazır.