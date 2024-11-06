Tamamen duygusal!

Fenerbahçe'yeOsayi-Samuel'in kontrat süreci herkesi tedirgin ediyor… 26 yaşındaki oyuncuyu çok seven taraftar, sevgisini her fırsatta dile getiriyor.Jose Mourinho da Osayi'nin performansından memnun olduğunu ve takımda kalmasını istediğini yönetime iletti.Nijeryalı oyuncu da sarı- lacivertli takımı seviyor hatta geçtiğimiz hafta Twich yayınındahaberlerini yalanlayıpdedi. İmzanın atılmama nedeni bu kez gerçekten duygusal.Kalbiyle, işi arasında kalan Osayi de Premier Lig'den teklif bekliyor.26 yaşındaki oyuncu sevgilisiyle daha yakın olabilmek için ayrılığa sıcak ama bunun için de İngiltere'de bir takıma gitmesi gerek. Yönetime bunu ileten Osayi'nin,dediği öğrenildi. Bu nedenle sarı-lacivertli yönetim de sözleşme için beklemeye başladı.sayi merak edilen sevgilisi ile ilk kez Fenerbahçe Beko'nun Partizan ile oynadığı EuroLeague maçında yan yana objektiflere yansıdı. Eski başkan Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz'ın fotoğraf çektirmek istediği Nijeryalı oyuncuya, sevgilisi de eşlik etti.