Taraftarlar seni bekliyor

Tecrübeli orta saha, kulübünü ikna etmek için masaya oturacak

Fenerbahçe, Türkiye'de gündeme oturan N'Golo Kante transferinde ayağını gazdan çekmiyor… Sarılacivertlilerin 2.5 yıl+1 yıl opsiyonlu sözleşme teklifine "Evet" diyen Fransız yıldızın önündeki tek engel, bonservis konusu. 35 yaşına girmeye hazırlanan ve sözleşmesinin bitmesine yalnızca 6 ay kalan tecrübeli orta saha için yüksek bonservis ödemek istemeyen yönetim, Al İttihad kulübünü ikna etmeye çalışıyor. Teknik direktör Sergio Conceiçao'nun "Ancak yerine daha iyisini alacaksanız gidebilir" demesi sonrası Kante için 15 milyon Euro'luk bedel belirleyen Suudiler, bu talepten geri adım atmazken Kanarya bastırmaya devam ediyor.

TRANSFERI İÇİN KOLAYLIK SAĞLANMASINI İSTEYECEK

Suudi Arabistan'a çıkarma yapan Fenerbahçeli yöneticilerin, transferde prensipte anlaşma sağladıkları ve Türkiye'ye gelmeyi çok isteyen başarılı futbolcuyu da devreye sokacakları öğrenildi. Yapılan toplantıda Kante'ye, "Taraftarlarımız büyük bir heyecanla yolunu gözlüyor. Fenerbahçe'de çok mutlu olacaksın. Kulübünle görüş, bu işi birlikte bitirelim" mesajını verdikleri öğrenildi. Yıldız orta sahanın da Al İttihad yönetiminden görüşme talep ettiği ve ayrılığı konusunda yardım isteyeceği belirtildi. Taraflar arasındaki pazarlıkların kısa süre içinde netlik kazanması beklenirken, transferin kaderi Al İttihad'ın vereceği karara bağlı.