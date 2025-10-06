Tarık Çetin ceviz çıktı!

F
.Bahçe'de Ederson şoku yaşandı. Brezilyalı kaleci dün MR'a girerken sakatlığının Samsun maçında sahaya çıkmasına engel olduğu ortaya çıktı. Brezilya Milli Takımı'na davet edilen ve Güney Kore ile Japonya maçlarında oynaması beklenen deneyimli file bekçisi bu sakatlık sonrası milli formadan da uzak kalacak.
Sarılacivertlilerde ise İrfan Can Eğribayat'ın da sakatlığı sonrasında kale Tarık Çetin'e kaldı. Kanarya'da yedek kulübesinde ise 18 yaşındaki kaleci Engin Can Biterge vardı.
Ederson'un ise milli ara sonrasında tedavisini tamamlayarak sahada olması bekleniyor. Sahaya çıkan Tarık Çetin ise 5 net kurtarışı ile maça damga vururken şunları söyledi: "Kendi performansımdan çok takım olarak üzgünüz, 3 puan için gelmiştik. Çok değerli puanlar kaybettik."