Tedesco’ya inanıyorum

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda camiaya önemli mesajlar verdi. Birlik olunması durumunda kimsenin karşılarında duramayacağını kaydeden Saran şu ifadeleri kullandı:

SON dönemde camiamızda güzel bir duygu var, neşe var, heyecan var, umuda yeniden sarılma isteği var. Bunu hissediyoruz. Futbol takımımızla ilk kupamızı kazandık. Bu sadece sportif değil, doğru birliktelikle neler yapılabileceğinin çok güçlü bir göstergesiydi.

GÖREVİMİZİ LAYIKIYLA YAPIYORUZ



BU koltuk bana emanet. Buraya yakışır bir şekilde görev yapmaya geldim. Camianın sağduyusuna ve karar sürecine olan güvenimizle görevimizi layıkıyla yapmaya devam ediyoruz.

BİZİM sorumluluğumuz ve önceliğimiz bellidir, o da şampiyonluk. Bizi bu hedefe taşıyacak olan takımımızdır. Teknik heyet ve oyunculara güvenimiz tam. Eksik ve ihtiyaçları görüyoruz, çalışmaları sürdürüyoruz.

HEP BİRLİKTE ŞAMPİYON OLACAĞIZ



SAHADAKİ oyuncu bu camianın oyuncusudur, bunu unutmamamız gerekiyor. Fenerbahçe tarihinde futbolcular her zaman destekle ayağa kalkmıştır. Bu takım en zor anlarda taraftarıyla güçlenmiştir. Bugün ayrışmak değil omuz omuza durmaya ihtiyaç var.

ÖNÜMÜZDE uzun bir yol var. Dünyanın hiçbir yerinde başarı hikâyeleri düz bir çizgiyle yazılmıyor. Fenerbahçe gücü, sahadaki sonuçlardan değil, zor zamanlarda gösterdiği duruştan gelir. Bugün burada yaptığımız şey tam olarak budur. Sakin kalacağız, birlikte duracağız, doğru adımlar atacağız, inanacağız, birbirimize güveneceğiz ve sonunda Fenerbahçemizi olması gereken yere birlikte taşıyacak, hep birlikte şampiyon olacağız.

DİVAN KURULU AYAĞA KALKTI

Sadettin Saran'ın seçim kararından vazgeçmesini isteyen divan kurulu üyeleri, başkanı konuşma öncesi ve sonrasında uzun süre ayakta alkışlayarak destek verdi.

TAM 3.5 MİLYAR TL'Yİ HİBE ETTİ

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, eski başkan Ali Koç'un tüm alacaklarını kulübe hibe ettiğini duyurdu. Salar açıklamasında, "Bir önceki toplantımızda borç rakamının içinde Başkanımız Sayın Ali Koç'a kulübümüzün borç miktarı da yer alıyordu. Başkanımız, ailesini ve varislerini de kapsayacak şekilde her türlü hukuki evrakı kulüp adına ibraz etmeye hazır olduğunu ifade etmişti. Kıymetli başkanımız bu evrakları imzalayarak kulübümüze teslim etti. Ali Koç, Fenerbahçe'den alacağı tüm parayı kulübümüze hibe etti" dedi. Ali Koç'un Fenerbahçe Kulübü'nden alacağı paranın 3.5 milyar TL olduğu biliniyordu.

BORÇ REKORA DOĞRU GİDİYOR

Fenerbahçe Kulübü'nün 30 Kasım 2025 itibarıyla borcunun 27 milyar 635 milyon lira olduğu açıklandı. Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 18 milyar 398 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 9 milyar 237 milyon lira olduğunu belirterek, toplam yükümlülüğün 27 milyar 635 milyon lira olduğunu dile getirdi.