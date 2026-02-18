Tedesco’ya teşekkür

F.Bahçe'de son haftalarda performansını yukarı çeken Kerem Aktürkoğlu, yeni görev bölgesinde yeniden doğdu. Hem Gençlerbirliği karşılaşmasında hem de Trabzonspor deplasmanında gol ve asistleriyle galibiyete önemli katkı sağlayan yıldız futbolcunun,Deneyimli oyuncunun, İtalyan teknik adama,ifadelerini kullandığı belirtildi. Yeni düzende daha serbest ve ikinci forvet benzeri bir rolde görev alan Kerem'in, bu pozisyonda kendini daha etkili hissettiği ifade edildi. Milli futbolcu yarın Avrupa Ligi maçına da 11'de başlayacak.

