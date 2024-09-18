Tek rakibi Real Madrid

Kritik Galatasaray derbisi öncesi deplasmanda Kasımpaşa galibiyetiyle (2-0) devam eden en uzun yenilmezlik serisini 32 maça çıkarıp kulüp tarihi rekorunu kıran Fenerbahçe'nin ayak sesleri Avrupa'dan duyuluyor. Son yenilgisini 316 gün önce Trabzonspor'dan (3-2) alan sarı-lacivertliler, 32 maçlık namağlup performansıyla 10 büyük ligde Avrupa'nın en iyi ikinci takımı olarak dikkat çekiyor.
Bu süreçte sahadan 25 galibiyet-7 beraberlikle ayrılan Kanarya, sadece milli futbolcu Arda Güler'in formasını terlettiği Real Madrid'i (37) geçemedi. 185 ekip arasında Fenerbahçe; Manchester City (27), Sporting (26), Juventus (12), Arsenal (10) gibi devleri geride bıraktı.
AVRUPA'DA YENİLMEZLİK SERİLERİ
Real Madrid 37
Fenerbahçe 32
Man. City 27
Sporting 26
Feyenoord 24
Leipzig 14
Juventus 12
PSV 12
Arsenal 10
Alkmaar 10