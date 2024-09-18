Tek rakibi Real Madrid

Kritik Galatasaray derbisi öncesi deplasmanda Kasımpaşa galibiyetiyle (2-0) devam eden en uzun yenilmezlik serisini 32 maça çıkarıp kulüp tarihi rekorunu kıran Fenerbahçe'nin ayak sesleri Avrupa'dan duyuluyor.Bu süreçte sahadan 25 galibiyet-7 beraberlikle ayrılan Kanarya, sadece milli futbolcu Arda Güler'in formasını terlettiği Real Madrid'i (37) geçemedi.Fenerbahçe 32Man. City 27Sporting 26Feyenoord 24Leipzig 14Juventus 12PSV 12Arsenal 10Alkmaar 10