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Giriş Tarihi: 31.08.2026

Transfer olacak ama...

İsmail Kartal, “Transferde her şey olabilir. Kontenjandan dolayı U23 dışında bir hamle yapamıyoruz” dedi. Yeni transfer Oppong içinse “İdman eksiği var ama maça ve rakibe göre her an oynayabilir” yorumunda bulundu

Transfer olacak ama...
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Samsun galibiyeti için, "İyi bir takım olduğunu biliyorduk. Üretmek için mücadele eden bir takım. Tüm tespitlerimizi yaptık. İlk devre çok pozisyon bulduk ama rakip ceza sahasında çoğalamadık. Oğuz Aydın'ın golünden sonra da takım rahatladı. Bu bir lig maçı ve 2-0 kazandığımız için çok mutluyum. Kanat oyuncularımızın, beklerimizin oyunlarını geliştirmek için çalışıyoruz. Samsunspor gibi bir takıma karşı bunları yapmak zor. Organize bir takım. Kazandığımız için mutluyum" dedi. Transfer sorularına, "Transferde her şey olabilir ama kontenjandan dolayı U23 dışında bir transfer yapamıyoruz" yanıtını verdi. Yeni transfer Oppong içinse "Bizimle sadece bir ter idmanına çıktı henüz. İdmanlarda kendisini göreceğiz. Kendisiyle konuştum. Bize geleceği haberlerinden sonra birkaç antrenmana çıkmamış. Biraz hazırlıksız olduğunu söyledi. Ama onu da maça ve rakibe göre her an oynatabiliriz" yorumunda bulundu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#İSMAİL KARTAL #FENERBAHÇE

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Transfer olacak ama...
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