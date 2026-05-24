Tunahan’ın yüzü Kerem’le güldü

Kahramanmaraş
'taki Ayser Çalık Ortaokulu
'nda nisan ayında meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan saldırıda yaralanan Osman Tunahan Bakacak'a anlamlı ziyaret gerçekleştirildi. Yoğun bakımda kaldığı süreçte Tunahan'ı ziyaret eden yetkililer, küçük çocuğun Fenerbahçe
taraftarı ve Kerem Aktürkoğlu
hayranı olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Adalet Bakanı Akın Gürlek adına hastaneye gidildi. Fenerbahçeli futbolcuların imzaladığı forma hediye edilen Tunahan'ın, en büyük hayallerinden biri de gerçeğe dönüştü.
Küçük çocuk, hayranlık beslediği Kerem ile görüntülü görüşme yaptı. Milli futbolcunun, Tunahan ile samimi bir sohbet gerçekleştirdiği öğrenilirken bunun büyük moral sağladığı belirtildi. Yoğun bakımdan yeni çıkan Tunahan'ın mutluluğunu yakınları "Gözlerinin güldüğünü gördük"
diyerek ifade etti.