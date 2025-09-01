Türkiye’nin en şerefli kulübündeyim

Fenerbahçe sonunda Kerem Aktürkoğlu'na kavuştu... Sarı-lacivertli yönetici Hakan Safi yeni transferi getirmek için dün sabah Portekiz'e uçtu. Oyuncu ve ailesini alan özel jet, akşam geç saatlerde İstanbul'a ulaştı. İlk paylaşım uçaktan geldi. Safi, "İmzayı attı. Çubukluyu giydi. Çocukluk aşkın Fenerbahçe'ye hoşgeldin Kerem" dedi. Milli futbolcu, İstanbul'a inişte bomba açıklamalarıyla dikkat çekti: "Zor bir süreç oldu ama başta başkanımız Ali Koç olmak üzere, sonra başkanımız Hakan Safi bu zor süreçte yanımda oldu.

Bu transferi mümkün kıldılar. Şampiyonluk için buradayım. Türkiye'nin en büyük, en şerefli kulübüne geldim. Bundan sonra camiamız için, Fenerbahçe için elimden gelen her şeyi vereceğim. İnşallah sonu şampiyonluk olacak." Tecrübeli oyuncu, bir mesajla da Benfica'ya veda etti. Kerem, lakabını taşıdığı Harry Potter karakterinin çoğaltma sihri yaparken kullandığı "E pluribus unum" cümlesiyle bitirdiği mesajında takım arkadaşlarına, teknik direktör Bruno Lage ve Başkan Rui Costa'ya teşekkür edip, "Beni ayakta alkışadığınız ilk maçı unutmayacağım. Kendi sıram geldiğinde gerçek bir Benficalı olarak sizi destekleyeceğim" dedi.