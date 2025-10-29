Uçuş modunda!

Fenerbahçe'de kara bulutlar dağıldı, yerini mutlu aile tablosu aldı… Trabzon maçıyla göreve başlayan Tedesco ile 10 maçlık seride tek yenilgisini Dinamo Zagreb'den alan sarı-lacivertliler, 6 karşılaşmayı galibiyetle tamamlarken, 3 mücadelede berabere kaldı. Son 7 günde Karagümrük, Stuttgart ve Gaziantep maçlarının galibiyetle taçlanması ve Beşiktaş derbisi öncesi kayıp yaşanmaması camiaya moral dopingi oldu. Son 7 maçını kaybetmeyen Gaziantep deplasmanından 4-0'lık galibiyet alınması Tedesco'yu da coşturdu.





SARAN'DAN UÇAKTA MOTİVASYON

F.Bahçe'nin G.Antep dönüş uçağında keyifler yerindeydi. Başkan Sadettin Saran, tüm futbolcuları tek tek kutladı.

İşte o diyaloglar:

SARAN: Adamsın.

SEMEDO: Bugün herkes adamdı.

SARAN (Alvarez'e): İyi misin? Sen lidersin dostum. Sonraki adım Beşiktaş, sen adamsın. Çok güzel maçtı.

SARAN (kaleci Tarık'a): Seviyorum lan seni.

SARAN: İyi misin?

BROWN: Ben iyiyim, sen iyi misin?

SARAN (Asensio'ya): İyi maçtı.

Güldüğünü görmek hoşuma gidiyor adamım.



ALNINDAN ÖPTÜ

KEREM: Nasılsın başkanım?

SARAN (Kerem'i alnından öpüyor): Çok güzel oynadınız. Süperdi. Helal olsun.

KEREM (ön koltuktaki İsmail'e laf atıyor): Ne oldu niye gülüyorsun. Uğraşıyorlar benimle başkanım.

SARAN: Niye kızdırdın adamı kovalıyordu seni.

KEREM: Kafasına vurdum diye. Ben gol atınca çok kafama vuruyordu, intikam aldım.

SARAN: Kaybetsek de kazansak da o yürek var ya yürek… Çok güzel oynadınız.



EN ÖNEMLİSİ BİRLİKTELİK

İtalyan hoca karşılaşma sonrası takımı saha içinde toplayıp teşekkür ederken "Birlikteliğinizle gurur duyuyorum" dedi. Konuşmada, "Kısa sürede büyük bir eforla çalıştınız ve üç maçı kazandınız. En önemlisi birlikteliğiniz ve beraber mücadele etme isteğiniz. Şimdi iki gün dinlenin ve Beşiktaş maçı için hazırlanalım" dedi. Tedesco'nun izin jestinin ardından soyunma odasında yönetici Ertan Torunoğulları'nın primi bizzat açıklaması keyifleri katladı.