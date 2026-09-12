UEFA sıralamasında ilk 30'daki tek Türk kulübü Fenerbahçe

AVRUPA kupalarında mücadele eden kulüplerin son beş sezondaki performanslarına göre hazırlanan UEFA kulüp katsayı sıralaması güncellendi. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde elde edilen sonuçların baz alındığı UEFA kulüp katsayı sıralamasında Alman devi Bayern Münih zirvede yer aldı. Türkiye'den ilk 30'a girmeyi başaran tek kulüp Fenerbahçe oldu. Bayern'in 129.500 puanla 1. sırada olduğu listede
Arsenal (127.000) ikinci, Real Madrid (122.500) üçüncü, PSG (121.000) dördüncü, İnter (115.000) beşinci… F.Bahçe ise 59.700 puanla 26. sırada.
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör