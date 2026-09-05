UEFA’dan F.Bahçeli futbolculara ceza

F.Bahçe'nin deplasmanda 2-1 kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne kaldığı Lyon maçında yaşananlar nedeniyle UEFA, Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood için soruşturma başlatmıştı. Guendouzi, Fransız rapçi Jul ile özdeşleşen hareketle sevinmiş, Greenwood da kendisine eşlik etmiş; bu durum hem sahayı karıştırmış hem de tribünlerin iki futbolcuya küfürlü tezahürat yapmasına neden olmuştu. 9 günlük süreç sonrası UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu kararını açıkladı. Guendouzi'ye 50 bin Euro para cezası ve 4 maçtan men verildi. Fransız yıldız, söz konusu cezanın ikisini bu sezon çekecek. 2'sinde 1 yıllık deneme sürecine tabi olacak. Tecrübeli oyuncu, Roma ve Aston Villa karşılaşmalarında takımdaki yerini alamayacak. Greenwood ise 30 bin Euro para cezası ve ertelemeli 1 maç ceza aldı. İngiliz futbolcu, Roma karşısında oynayabilecek. F.Bahçe, bu cezalar için UEFA Tahkim Kurulu'na başvuru yapacaklarını açıkladı. Bu arada UEFA, Lyon kaleci antrenörü Antonio Ferreira'yı, Guendouzi'ye saldırısı nedeniyle 2'si bir yıl ertelemeli toplam 5 maçla cezalandırdı. Lyon da toplam 108 bin 500 Euro ceza aldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör