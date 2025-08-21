Umutlar Lizbon’a kaldı

Rövanş, 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de Luz Stadı'nda oynanacak



Beraberliği isteyen istediğini aldı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 0-0 biten maç sonrası, 'Rövanşta nasıl bir oyun oynayacaksınız?' sorusuna şu yanıtı verdi: "Şu andan itibaren Kocaeli maçını düşüneceğim. İkinci maçta nasıl bir oyun planı olacağı konusunda şu an için bir fikrim yok. Bir takım beraberliği istedi ve istediğini aldı. Öbür takım daha iyi oynadı ama istediğini alamadı. İzleme açısından iyi olmasa da üst seviye bir maç oldu."



12 yıl sonra kulakların pası silindi!

Kadıköy'de 4374 gün sonra Şampiyonlar Ligi müziği çaldı. Son olarak 21 Ağustos 2013'te Ersun Yanal yönetiminde Arsenal'i ağırlayan Fenerbahçe o karşılaşmada bu müzik eşliğinde sahaya çıkmıştı. Dün 12 yıllık özlem bitti.



Fred: Daha hiçbir şey bitmedi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred rövanş şanslarını şöyle yorumladı: "İyi maç oldu ama üzgünüz. Çünkü maçı kazanabilirdik. Takım olarak defansif anlamda iyi iş çıkardık. 10 kişi kaldıklarında daha iyi baskı yaptık ama daha hiçbir şey bitmedi. İkinci maç zor olacak ama kazanmak istiyoruz. Tur atlamak için oraya gideceğiz."



Offffsayt En-Nesyri!

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı En-Nesyri'nin Şampiyonlar Ligi elemelerinde bu sezon 3. golü de ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. 3. ön eleme turunda Feyenoord'la oynanan iki maçta da aynı şanssızlığı yaşayan golcü futbolcu dün de 81'de Talisca'nın sert şutunda kaleciden dönen topu tamamladı ancak omuz farkıyla ofsayt olduğu için gol sayılmadı.



Yine düdüğü beklemedi

Mourinho, Göztepe maçında olduğu gibi ilk yarının bitimini beklemeden soyunma odasının yolunu tuttu. 43. dakikada içeri giren Portekizli hoca uzatmayla birlikte son 3 dakikalık bölümü izlemedi. Geçtiğimiz sezon da bazı karşılaşmalarda erken içeri giren tecrübeli teknik adam bu durumu, "Oyuncular gelmeden taktik tahtasını hazırlıyorum" diye açıklamıştı.



Parayı değil grubu düşündüler

Mourinho, oyundan alınan Kerem'le tokalaşırken, milli yıldızın oynamasını şöyle yorumladı: "Bence Benfica sportif anlamı düşündü, ekonomik anlamı düşünmedi. Benfica, oyuncuyu önemli fiyatlara satabilirdi ama şu andaki sportif duruma önem verdi. Hoca, oyuncunun oynamasını istedi ve rövanşta da onun oynarken göreceğimizi düşünüyorum. Gruplara kalmak için oyuncuyu oynattılar. Benim için Kerem'in oynaması büyük bir sürpriz olmadı."



Kerem büyük oyuncu

Portekiz'in hocası Bruno Lage, Kerem'i oynatması için, "Büyük bir oyuncu ve onunla çalışmaktan mutluyum. Orkun Kökçü'yle de çalışmaktan memnun olduğum gibi. Transfer konusu başkanların işi" dedi.



Kırmızı gördü rövanşta yok

71 dakikada 18 faul yapan Benfica'da Florentino kızardı. Portekizli futbolcu, Talisca'ya yaptığı hareket sonrası ikinci sarıdan kırmızı ile oyun dışı kaldı. 26 yaşındaki defans rövanşta forma giyemeyecek.