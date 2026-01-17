Vedat Muriqi hazır gözler Tedesco’da!

GOLCÜ transferi için de dört koldan çalışan Fenerbahçe, Sörloth ve Lookman görüşmelerinde ilerleyemeyince tanıdık bir ismi gündemine aldı. Kanarya, 2019-20 sezonunda sarı-lacivertli formayı giyen Vedat Muriqi'i listesine ekledi. Teknik direktör Tedesco'nun, Mallorco'da oynayan 31 yaşındaki santrforun durumuyla ilgili bir çalışma yapacağı ve bugün yönetimle gerçekleştireceği transfer zirvesinde kararını bildireceği öğrenildi. Mallorca, 8 milyon Euro'ya aldığı tecrübeli futbolcu için en az iki katı bonservis istediği kaydedildi.