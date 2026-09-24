Vedat’ı kaçırmak akıl tutulmasıydı!

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetiminin ilk transferi Vedat Muriqi'ti... Kosovalı forvet, Eyüpspor karşısında attığı 4 golle adeta gövde gösterisi yaptı. Geçen sezon Mallorca ile La Liga'da 23 gol kaydeden, takımının küme düşmesinin ardından ayrılık hakkını kullanarak kariyerinde ikinci kez F.Bahçe'ye dönen Muriqi'in İspanya macerasını, onu yakından takip eden Marca'nın Mallorca muhabiri Juanmi Sanchez'e sorduk. Sanchez, La Liga'da 23 gol atan bir forvetin İspanyol kulüpleri tarafından transfer edilmemesinin fırsat kaybı olduğunu söyledi.

KYLIAN MBAPPE'NİN SADECE 2 GOL ARKASINDAYDI

Sanchez "İspanyol takımlarının Vedat Muriqi'i nasıl kaçırdığını gerçekten bilmiyorum. Birçok kulübün bugün bu transferden dolayı pişman olduğunu düşünüyorum. La Liga'da 23 gol atmış bir futbolcuyu transfer etmemek gerçekten çok enteresan. Sevilla, Villarreal ve Valencia gibi takımların Muriqi'i kadrosuna katması gerektiğini düşünüyordum. Geçen sezon Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe 25 gol attı. Muriqi ise 23 golle onun arkasındaydı" diye konuştu.



'SOĞUKKANLI VE İYİ BİR BİTİRİCİ'

İspanyol gazeteci Sanchez, Vedat Muriqi'in kişisel özelliklerini şöyle anlattı: "Gerçekten çok soğukkanlı ve iyi bir bitirici. Özellikle ceza sahası içerisindeki etkinliği çok yüksek. Hava toplarında ise muazzam. Fiziksel olarak çok küçük bir yapıya sahip olmamasına rağmen sahada çok iyi mücadele ediyor ve rakip savunmacılara karşı büyük bir tehdit oluşturuyor. Sadece attığı gollerle değil, karakteriyle de çok önemli bir futbolcu. Lider bir karaktere sahip. Taraftarlarla her zaman çok iyi bir ilişkisi vardı. Teknik direktörler ve yönetimle de arası çok iyiydi. Uyumlu ve sorunsuz bir futbolcuydu."

4 GOL ATMASINA ŞAŞIRMADIM

Mallorca muhabiri, Vedat'ın Eyüpspor karşıındaki 4 gollü performansı içinse "Valencia, Muriqi'i gerçekten çok istemişti. Geriye dönüp baktığımızda bu karar daha da dikkat çekici hale geliyor. Valencia, şu an La Liga'da 7 maçta sadece 4 gol atabildi. Vedat ise bu sayıya bir maçta ulaştı. Bir maçta bu sayıya ulaşmasına şaşırmadım. Çünkü Muriqi'in golcülüğünü ve karakterini Mallorca döneminden biliyoruz. O, doğru servis aldığında fark yaratabilecek bir santrfor. Mallorca'da bıraktığı iz hâlâ çok güçlü" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör