Veerman bitti Musaba sırada!

Süper Lig'de ilk yarıyı namağlup tamamlayan Fenerbahçe, bugün Türkiye Kupası'nda sahne alacak. Sarılacivertliler, Beşiktaş maçının ardından tatile çıkacak ancak yönetimin mesaisi tam gaz sürüyor. 2 Ocak'ta başlayacak ara transfer için görüşmeler hız kazanmış durumda. PSV forması giyen orta saha Joey Veerman imzaya kaldı. Bu transfer için Hollanda ekibinin istediği Szymanski'nin de takas olarak kullanılması gündemde. Yönetim, forvet için Atletico Madrid forması giyen Sörloth ile görüşmelerini sürdürüyor. Norveçli golcü ile maaş pazarlığı devam ediyor.

Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı bir diğer isimse Samsunspor'un sol kanadı Anthony Musaba. Teknik direktör Tedesco, oyuncuyu bizzat istemişti. Musaba'nın menajeri, sarı-lacivertli yönetimle görüşmeleri ilerletmek için İstanbul'a geldi. Kongo asıllı Hollandalı oyuncu bu sezon 22 maçta 1703 dakika süre alırken 6 gol-3 asistlik katkı verdi. Samsun'a bu sezon başında Sheffield Wednesday'dan 1 milyon Euro bonservisle gelen 25 yaşındaki futbolcunun 2029'a kadar sözleşmesi var. Serbest kalma bedeli 6 milyon Euro..